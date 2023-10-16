Kerem Aktürkoğlu: "Ülkemiz sabretsin, güzel olacak"

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu: 'Ülkemiz sabretsin, güzel olacak'
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16 Ekim 2023 00:16
Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu Milli Takım grubu çok güzel başarılar yakalayacak.

İstek ve başarıya açlıkla ülkemize güzel şeyler yaşatacağız. İnşallah olur. Ülkemizin gençlerine inanın. Vincenzo Montella, bize öz güven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak."

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