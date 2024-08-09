Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'dan servet istedi

Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro'nun TL karşılığını kazanan Kerem Aktürkoğlu, Rus ekibinden 4 milyon euro istedi. Spartak Moskova bu rakamı kabul ederse, imzalar atılacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'dan servet istedi
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09 Ağustos 2024 08:52
Galatasaray ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen 13 milyon euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü. Ancak Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı.

Ücretinde yönetimin zaman zaman iyileştirmeler yapıp sözleşmesini uzattığı oyuncunun son ücreti, yıllık 1 milyon euro'ya göre TL karşılığı ayarlanmıştı.



4 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Rus ekibinin teklifi sonrasında Galatasaray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon euro olarak belirledi.

25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.



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