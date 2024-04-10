Kerem Aktürkoğlu: "Sizlik bir şey yok dedim"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe U19 Kaptanı Emirhan Arkutcu ile yaşadığı diyaloğu anlattı, topu taca atacakları yönünde bir konuşmasının bulunmadığını söyledi. Kerem, "Kardeşimize, 'hoş geldin' diyerek, 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmanıza gerek yok' dedim" ifadelerini kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Sizlik bir şey yok dedim'
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10 Nisan 2024 09:42
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan çekilmesinin ardından en çok tartışılan konulardan biri, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı-lacivertli futbolcularla yaşadığı diyalog olmuştu. Kerem'in diyaloğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncunun, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun" dediği iddia edilmişti. Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmişti.

KULÜP, KEREM'E SORDU

Maçtan sonra de Emirhan'ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demesi üzerine kulüp yetkilileri bu durumu Kerem'e sordu.

KEREM'İN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'hoş geldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" yanıtını verdi.

 

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