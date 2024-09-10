Kerem Aktürkoğlu'nun uğurlu stadı

Kerem Aktürkoğlu ilk kez millî takım formasıyla hat-trick yaparken kariyerindeki 4 'hat-trick'in ikisine İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda ulaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kerem Aktürkoğlu'nun uğurlu stadı
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10 Eylül 2024 12:08
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 yenerek grubunda liderliğe yükselirken geceye Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Takım olarak iyi bir performans sergileyen A Milliler'de Kerem Aktüroğlu attığı 3 gol ve etkileyici performansı ile öne çıktı.

Dün geceki karşılaşmanın ardından dikkat çeken notlardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci 'hat-trick'ine imza atması oldu. İzlanda maçının 2'nci, 52'nci ve 88'inci dakikalarda attığı gollerle kariyerinde 4'üncü kez 'hat-trick'e ulaşan Kerem Aktürkoğlu ilk kez millî takım formasıyla bu başarıya imza attı. Kerem'in kariyerindeki 4 'hat-trick'inin ikisine İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşması dikkat çekti.

Başarılı milli oyuncu 2020-2021 sezonunun 35. haftasında 17 Nisan 2021'de Galatasaray formasıyla ilk 'hat-trick'ini Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu adına dikkat çeken istatistiklerden biri de; İzlanda maçında 0.35 beklenen gol değerinden (xG) 3 gol çıkaran başarılı oyuncu (+2.65), Uluslar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo'nun (+2.66 vs İsviçre) ardından bir maçta en büyük pozitif farkı yakaladı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde dün gece oynanan maçların bir diğer hat-trick ise Slovenya'nın Kazakistan'ı 3-0 yendiği maçta 11 numaralı formasıyla Benjamin Sesko'dan geldi.

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