Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti.
Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı.
Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi.
Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
Sarı kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti.
Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı.
Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi.
Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
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