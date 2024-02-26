Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!

Antalyaspor maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, golün ardından 1 maç ceza alan takım arkadaşı Icardi'nin sevincini yaptı.

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!
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26 Şubat 2024 20:23
Son güncelleme 26 Şubat 2024 20:27
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti.

Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı.

Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi.

Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

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