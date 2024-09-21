Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj
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21 Eylül 2024 13:50
Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan sarı-kırmızılı takıma mesaj geldi.

Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" ifadelerini yazdı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı büyük ilgi çekti.

Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.

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