Keny Arroyo için açıklama: "Sürpriz oldu"

Independiente del Valle Menajeri Santiago Morales, Keny Arroyo'nun Beşiktaş'a transferinin kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Sporx.com
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Keny Arroyo için açıklama: 'Sürpriz oldu'
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08 Şubat 2025 17:56
Independiente del Valle'den Beşiktaş'a transfer olan Keny Arroyo için transfer itirafı geldi.

Kulübün Menajeri Santiago Morales, yaptığı açıklamada Arroyo'nun Beşiktaş'a transferinin kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

Morales, "Bu bizi çok şaşırttı. Keny, Sudamericano'daydı ve aniden iki takım tekliflerle ortaya çıkana kadar elimizde somut bir teklif yoktu. Bu takımlar Brezilya'dan Santos ve Türkiye'den Beşiktaş. Keny, bugün Beşiktaş'a gidiyor." sözlerini sarf etti.

Morales, sözlerine, "Ana hedefimiz kulübün uzun vadede devamlılığını sağlamak. Bunun Ekvador futboluna fayda sağlamasını istiyoruz." diye devam etti.

Santiago Morales ayrıca, "Oyuncularımızın Ekvador'u ülke dışında temsil ettiğini görmekten gurur duyuyoruz." dedi.

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