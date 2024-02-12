Kent 12 maç sonra formasına kavuştu

Ara transfer döneminde gelen teklifleri beğenmeyen ve Fenerbahçe'den gitmediği için tepki çeken Ryan Kent, Süper Lig'de bu maç öncesi son 12 karşılaşmanın 4'ünde yedek beklemiş, 8'inde kadroya bile alınmamıştı.
Alanyaspor karşısında yedek soyunan Kent, 85. dakikada kurtarıcı olarak Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi.
Ancak Kent, pozisyonlara girmesine karşın Kanarya'ya zaferi getirecek katkıyı yapamadı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Alanyaspor karşısında yedek soyunan Kent, 85. dakikada kurtarıcı olarak Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi.
Ancak Kent, pozisyonlara girmesine karşın Kanarya'ya zaferi getirecek katkıyı yapamadı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.