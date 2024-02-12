Kent 12 maç sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız kış transfer döneminde takımdan göndermeyi planladığı; ancak son anda yaşanan pürüzler nedeniyle takımda tuttuğu Ryan Kent, İsmail Kartal tarafından Alanyaspor mücadelesinde kurtarıcı rolüyle oyuna dahil edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kent 12 maç sonra formasına kavuştu
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12 Şubat 2024 09:16
Ara transfer döneminde gelen teklifleri beğenmeyen ve Fenerbahçe'den gitmediği için tepki çeken Ryan Kent, Süper Lig'de bu maç öncesi son 12 karşılaşmanın 4'ünde yedek beklemiş, 8'inde kadroya bile alınmamıştı.

Alanyaspor karşısında yedek soyunan Kent, 85. dakikada kurtarıcı olarak Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi.

Ancak Kent, pozisyonlara girmesine karşın Kanarya'ya zaferi getirecek katkıyı yapamadı.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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