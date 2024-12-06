Kendrick Nunn: 'EuroLeague'de beni kimse durduramaz'

EuroLeague'in 14. hafta müsabakasında son şampiyon Panathinaikos, Partizan'a deplasmanda 91-73 mağlup oldu.



Panathinaikos'ta 30 dakika süre aldığı maçı 12 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ile tamamlayan Kendrick Nunn, bu maçın öncesinde Sırbistan basınına açıklamalarda bulundu.



Nunn, EuroLeague'de hiçbir oyuncunun kendisini durduramayacağını söyledi:



"Geçen sezon EuroLeague'e gelirken bunları yaşayacağımı biliyordum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten biliyordum. Yaz ayları geldiği zaman çoğu oyuncu dinlenmek ve rahatlamak ister. Bense bu vakti çalışmak ve gelişmek için kullanıyorum. Takımdan uzaklaşıyorum, yalnız başıma kalıyorum ve çok çalışıyorum. Bu yüzden kendime çok güveniyorum.



EuroLeague'de hiçbir oyuncu beni durduramaz. Anca beni iki veya üç oyuncuyla savunurlarsa sayı atmama engel olabilirler, rakiplerin beni durdurabilmek için kolektif bir plana ihtiyaçları var. Kariyerimde tek bir oyuncu tarafından durdurulamayacak seviyeye gelebilmek için çok çalıştım. Dolayısıyla rakipler beni tek bir oyuncuyla durduramazlar."



