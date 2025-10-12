11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Kenan Yıldız: "Hakan Ağabey ile oynamak gurur verici"

A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, Bulgaristan karşısında sergiledikleri performansı övdü. Attığı golü ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 100. maçına dair duygularını paylaştı, Gürcistan maçına da sabırsızlandığını söyledi.

calendar 12 Ekim 2025 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 00:55
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
 
Karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Kenan Yıldız oldu.
 
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kenan, takımda birçok yıldız olduğunu belirterek, "Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız  vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur." dedi.
 
Attığı golle ilgili de konuşan Kenan, "Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun." ifadelerini kullandı.
 
Sıradaki maç için ise Kenan, "Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum." diyerek heyecanını dile getirdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
