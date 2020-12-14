Kenan Oktay: 'Üst düzey mücadele gösterdik'

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yardımcı antrenörü Kenan Oktay, mücadeleden bir puanla ayrılmalarına rağmen oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oktay, mücadeleyi ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere iki türlü değerlendirdiğini söyledi.



Takımının ilk yarı istediklerini sahaya yansıttığını dile getiren Oktay, "Pas yapabildik, rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve zaman zaman sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluk ve pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla hücumda etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik. Oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler, o yüzden onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.



