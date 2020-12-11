Kenan Atik: 'Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, Kasımpaşa maçında yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyon nedeniyle Kasımpaşalı futbolculara eleştiride bulundu.



Müsabakaya iyi başladıklarını belirten Atik, "Yediğimiz gole kadar 35 dakika iyi futbol oynadık. 3-4 pozisyon bulduk. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik. Ancak bu gole karşılık verdik." ifadelerini kullandı.



Yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kenan Atik, "Karşılaşmada esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor ve acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu, gidebilirdi. 'Topu taca at, sakat var' söylemleri, durup taca atmak için topu kaybetmesine sebep oldu. Fair Play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın topu taca atmaya çalışırken kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi? Bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



