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Kemp: "Bulls, '94te beni Pippen karşılığında alacaktı"

Eski Seattle SuperSonics yıldızı Shawn Kemp, Chicago Bulls'un neredeyse Scottie Pippen'ı kendisi için takas etmeye çok yaklaşmış olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Seattle SuperSonics yıldızı Shawn Kemp, Chicago Bulls'un neredeyse Scottie Pippen'ı kendisi için takas etmeye çok yaklaşmış olduğunu açıkladı.

Kemp'e göre Michael Jordan - Scottie Pippen ikilisi, birbirinden ayrılmak üzereydi.

Yakın tarihli bir röportajda Kemp, Bulls'un kendisi için takas yapmaya çok yaklaştığını açıkladı. Kemp o zamanlar SuperSonics ile oynuyordu ve anlaşma Pippen'ın diğer tarafa gitmesini içeriyordu:

"Phil (Jackson) ile iyi bir ilişkim vardı. Draft'tan çıktığımda beni almakla çok ilgilenmişlerdi. Ayrıca 1994'te beni Scottie Pippen ile takas etmeye çalışmışlardı. Ben Dream Team'de oynarken de, o yaz beni Pippen ile takas etmeye çalışmışlardı... Aslında beni Chicago'ya takas etmişlerdi de. Uyandığımda ESPN'de duymuştum.

Sorun şuydu ki, Seattle'daki taraftarlar, takasın gerçekleşmesi durumunda Seattle Coliseum'u yakacaklarını söylemişlerdi. Yönetimdekiler, takası yapacaklarını belirtmiş olsalar da, sonra iptal etmişlerdi. Çünkü Seattle'daki halkın yapabileceği şeylerden korkmuşlardı."

Chicago Tribune'e göre Bulls, 1994'te Draft gecesindeki anlaşmayı neredeyse tamamlamıştı ve bu, Jordan'ın emekli olmasından sonraydı. Bulls muhtemelen MJ emekli olduktan sonra ekibi dağıtmaya çalışmıştı. Ancak SuperSonics'in sahibi Barry Ackerley, gelecektepkiden kaçınarak anlaşmanın fişini çekmişti.


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