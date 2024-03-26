Kemen'den şampiyonluk yorumu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Olivier Kemen, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.



BAŞAKŞEHİR'E TRANSFERİ



İstanbul ekibine transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kemen, "Tabii ki teklifler oldu. Fransa'dan, İngiltere'den, Arabistan'dan, Türkiye'den de birçok takımdan teklif geldi. Ama ben Başakşehir'i seçtim. Buranın en doğru yer olduğunu düşündüm kendi açımdan. Öyle bir karar aldım. Afrika Kupası bittikten sonra imzaladım. Ondan önce bir anlaşmam yoktu." dedi.



VINCENT ABOUBAKAR



Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katılan ve Afrika Kupası'nda sakat sakat oynadığını söyleyen Kemen, Kamerun'dan milli takım arkadaşı Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için, "Aboubakar'la tabii ki konuştuk. İkimiz de Türkiye'de oynuyoruz, oraya milli takıma gitmişiz, Türkiye'deki dönemle ilgili sohbetimiz oldu. Aboubakar'la konuştuğumda, onun güçlü birisi olduğunu biliyordum ama onun anlattıkları, salonda çalışma şekli, azmi, isteği bile her şeyi gösteriyor. Ne kadar güçlü bir karakter olduğunu, çalışan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İnsanlar yalanlar söyleyebilir ama rakamlar yalan söylemez Aboubakar da Beşiktaş'ta gerçekten yaptıklarıyla beraber bir takım efsanesi olduğunu bile söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUK YORUMU



27 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için gelen sorunun ardından, "Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray bu yarışı sonuna kadar sürdürecekler gibi görüyorum kendi adıma. Ama 'İkisinden birisini bir adım önde görüyor musun?' diye sorarsanız, Fenerbahçe'nin çok komple bir takım olduğunu söyleyebilirim, iyi bir takımları var. Ama Galatasaray'ın da iyi bir takımı olduğunu görüyoruz. Oradaki stat atmosferi olsun, bütün her şey olsun, rakibe karşı çıkarılan zorluklar olsun Galatasaray'ı önde gördüğümü söyleyebilirim. Batshuayi ile aynı menajerle çalışıyoruz, onun da bir şampiyonluk yaşamasını isterim ama bana sorarsanız, "Hangisi şampiyon olur?" diye, Galatasaray'a karşı maç kazanmak, o stattan çıkmak hiç kolay değil." cevabını verdi.



