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Kelly Oubre Jr., elinden sakatlandı!

Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın sol el bileğinde yırtık bir bağ ve avucunda bir kırık olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın sol el bileğinde yırtık bir bağ ve avucunda bir kırık olduğu bildirildi.

Oubre Jr. başlangıçta 9 Nisan'da Washington Wizards'a karşı yaşadığı sakatlığı ağırlaştırmış, ardından 19 Nisan'da Philadelphia 76ers'a karşı geri dönmüş ve sonraki beş maçta bu sakatlığa rağmen oynamıştı.

Dün geceki Houston Rockets maçını kaçıran Oubre Jr.'ın bileğindeki bu sakatlık ile oynayıp oynayamayacağını belirlemek için daha fazla değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Oubre Jr., Warriors ekibiyle maç başına 15.4 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarına sahip.


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