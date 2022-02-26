TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Keçiörengücü oldu.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hamza Gür kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 34'e yükseltti. Tuzlaspor 31 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk. 60 Ziya Alkurt), Hamza Gür (Dk. 84 Erkan Reşmen)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 71 Onat Kutay Kurt), Ezeh
Gol: Dk. 18 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sedat Şahintürk, Dk. 37 Bardhi, Dk. 66 Ahmet Yazar, Dk. 90+2 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 45 Ackah, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hamza Gür kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 34'e yükseltti. Tuzlaspor 31 puanda kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk. 60 Ziya Alkurt), Hamza Gür (Dk. 84 Erkan Reşmen)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 71 Onat Kutay Kurt), Ezeh
Gol: Dk. 18 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sedat Şahintürk, Dk. 37 Bardhi, Dk. 66 Ahmet Yazar, Dk. 90+2 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 45 Ackah, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)