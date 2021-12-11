Keçiörengücü'nden muhteşem geri dönüş!

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nden muhteşem geri dönüş!
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11 Aralık 2021 15:34
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırladı.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Keçiörengücü'nün 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Djibrilla, 89. dakikada Eze ve 90+7. dakikada Olawoyin kaydetti. Konuk ekip Bandırmaspor'un gollerini ise 21. dakikada Keny ve 51. dakikada Guido Kocer attı.

Keçiörengücü'nde Fatih Solmaz, 20. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü son 2 maçta 3. galibiyetini aldı ve 17 puanla 15. sırada yer buldu. Üst üste 2 maçtır mağlup olan Bandırmaspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Balıkesirspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Manisa FK deplasmanına gidecek.


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