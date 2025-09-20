20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
1-028'
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
0-013'
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-290'
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1DA
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
0-027'
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-128'
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
1-128'
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
2-1DA
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-2DA
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Keçiörengücü, Bodrum FK'ye ilk mağlubiyetini tattırdı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Ege temsilcisi, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı

20 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Keçiörengücü, Bodrum FK'ye ilk mağlubiyetini tattırdı






Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'yi konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 

Keçiörengücü'nün ilk golünü, 7. dakikada Okwuchukwu Francis Eze kaydetti.


İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 47. dakikada Bodrum FK'ye beraberliği getiren gol, ikinci yarının başında oyuna giren Ali Habeşoğlu'ndan geldi. 

72. dakikada ise Keçiörengücü'nde Oğuzhan Çalışkan, bir kez daha Bodrum FK ağlarını havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Keçiörengücü, bu sonuçla birlikte ligde ikinci galibiyetini aldı ve 8 puanla 12. sıraya yereleşti. Ligde ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 11 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü, Erzurumspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Vanspor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
