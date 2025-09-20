Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'yi konuk etti.Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Keçiörengücü'nün ilk golünü, 7. dakikadakaydetti.İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 47. dakikada Bodrum FK'ye beraberliği getiren gol, ikinci yarının başında oyuna giren'ndan geldi.72. dakikada ise Keçiörengücü'ndebir kez daha Bodrum FK ağlarını havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Keçiörengücü, bu sonuçla birlikte ligde ikinci galibiyetini aldı ve 8 puanla 12. sıraya yereleşti. Ligde ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 11 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü, Erzurumspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Vanspor'u ağırlayacak.