Keçiören deplasmanda kazandı

1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiören deplasmanda kazandı
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01 Aralık 2024 18:01
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Malaly Dembele 63. dakikada Eduart Rroca attı.

Ankara Keçiörengücü, bu galibiyetle 21 puana ulaştı. Şanlıurfaspor, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor, Amed Sportif deplasmanına gidecek.

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