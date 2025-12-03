Kazımcan Karataş için suç duyurusu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde sahada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti.
Karşılaşma 1-1 sona ererken, Galatasaraylı genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaşadığı talihsiz olay sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı.
ÇAKMAK İSABET ETTİ, YÜZÜNDEN YARALANDI
Derbi sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş'ın gözünün altına isabet ederek genç oyuncuyu yaraladı.
Olayın çok daha ciddi bir yaralanmaya yol açmamasının tamamen şans olduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü konuyla ilgili hukuki adımları hızla attı.
'KASTEN ADAM YARALAMA' MADDESİNDEN SUÇ DUYURUSU
Galatasaray, oyuncusunun hedef alınması üzerine saldırının "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusunda bulundu.
Kulüp hukuk birimi, olayın takipçisi olacaklarını ve sürecin sonuna kadar gidileceğini açıkladı.
SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI
Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.