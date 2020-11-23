Kayserispor'un Galatasaray maçında büyük talihsizliği

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray'a konuk olan Kayserispor'da talihsiz sakatlıklar yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'un Galatasaray maçında büyük talihsizliği
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23 Kasım 2020 20:38
Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynana karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.

Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.

İlk yarının son anlarında doğru geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve göz yaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.



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