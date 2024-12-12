Kayserispor'un borçları ödendi

Kayserispor, kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine borçlarının kapatıldığını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'un borçları ödendi
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12 Aralık 2024 16:34
Son güncelleme 12 Aralık 2024 16:47
Kayserispor, üç puan silinme cezası almamak için borçları ödediklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibarıyla vergi dairesi ve SGK'ye yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor sevdalısı ve Kayserispor taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy'a kulübümüz adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün enerjisinin bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Onvo Antalyaspor maçına harcanacağı vurgulanan açıklamada, mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftara çifte mutluluk yaşatılmak istendiği belirtildi.

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