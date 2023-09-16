Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya kattıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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15 Eylül 2023 21:07
Son güncelleme 16 Eylül 2023 01:44
Transfer tahtasını açan Kayserispor, üst üste transferlerini açıklamaya devam ediyor.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş forması giyen genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya kattıklarını açıkladı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki Kartal Kayra, kiralık olarak Kayserispor'a katılacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada;

"Kulübümüzün 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattığı profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor'a geçici transfer olmuştur.

Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor; Hasan Ali Kaldırım, Onurcan Piri, Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Celtik'i renklerine bağlamıştı.

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