Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı. Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi.



Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.



Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



26. dakikada Mensah'ın hatalı pasında araya giren Sekidika, topu penaltı noktası civarındaki Umut Nayir'e doğru gönderdi. Gelişine vuruş yapmak isteyen Umut Nayir'in topu ıskalaması üzerine savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



29. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza alanında hava topuna yükselmek isteyen Thiam, Serkan Göksu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı kararı verdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.



45+2. dakikada Ümraniyespor skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal Bayazıt çizgi üzerinden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası civarında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



53. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu bölümdeki Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.



68. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Geraldo'nun pasında Avounou'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.



90+9. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hosseini'nin uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına koşu yapan İlhan Parlak, ceza sahası içinde topu kontrol etti. İlhan Parlak'ın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Mane, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 3-1.



Kayserispor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah (Dk. 88 Ackah), Emrah Başsan (Dk. 88 Arif Kocaman), Cardoso, Thiam (Dk. 82 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 73 Mane)



HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 85 Bettaieb), Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 74 Kayode), Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 63 Avounou), Onur Ayık (Dk. 63 Geraldo), Sekidika (Dk. 85 Gheorghe), Umut Nayir



Goller: Dk. 31 Thiam (Penaltıdan), Dk. 53 Mensah, Dk. 90+9 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 45+2 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Dk. 90+8 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Kemen, Dk. 90+1 İlhan Parlak, Dk. 90+2 Ackah, Dk. 90+5 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 59 Mrsic, Dk. 90+5 Kartal Kayra Yılmaz (HangiKredi Ümraniyespor)





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