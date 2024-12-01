Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!

Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 19:57
Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Sefer Yılmaz galibiyetinden dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu hafta da devam etti. Oyuncumuz ve hocamız atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken bir de hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery