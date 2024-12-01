Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki!

Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı.



Sefer Yılmaz galibiyetinden dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu hafta da devam etti. Oyuncumuz ve hocamız atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken bir de hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum." diye konuştu.



