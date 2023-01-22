Kayserispor'dan gol itirazı!

Beşiktaş, Kayserispor maçında Salih Uçan'ın 42. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.



Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Kayserispor cephesi, bu gole yoğun itirazlarda bulundu. Teknik direktör Çağdaş Atan, Salih'in gol öncesi hava topu mücadelesinde Mane'yi ittiği yönünde karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a itirazda bulundu.



Gol için VAR'dan uyarı da gelmezken, hakem Mete Kalkavan da itirazların arıdndan kararını değiştirmedi ve Beşiktaş Salih'in golüyle farkı ikiye çıkardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ