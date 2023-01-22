Kayserispor'dan gol itirazı!

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında 42. dakikada Salih Uçan ile ikinci golü buldu. Kayserispor cephesi, bu golde faul olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'dan gol itirazı!
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22 Ocak 2023 16:49
Beşiktaş, Kayserispor maçında Salih Uçan'ın 42. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Kayserispor cephesi, bu gole yoğun itirazlarda bulundu. Teknik direktör Çağdaş Atan, Salih'in gol öncesi hava topu mücadelesinde Mane'yi ittiği yönünde karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a itirazda bulundu.

Gol için VAR'dan uyarı da gelmezken, hakem Mete Kalkavan da itirazların arıdndan kararını değiştirmedi ve Beşiktaş Salih'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

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