Kayserispor'dan 2 transfer birden

Transfer döneminin son gününde yasağını kaldırıp oyuncu transferlerine başlayan Mondihome Kayserispor, 2 transfer daha gerçekleştirdi.
Mondihome Kayserispor, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor Stephane Bahoke ve serbest oyuncu konumundaki Portekizli 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte'yi kadrosuna kattı.
Kasımpaşa formasıyla 27 resmi maçta forma giyen Stephane Bahoke bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı verirken, son olarak Khor Fakkan forması giyen Aylton Boa Morte'de, 41 karşılaşmada 17 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Mondihome Kayserispor, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor Stephane Bahoke ve serbest oyuncu konumundaki Portekizli 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte'yi kadrosuna kattı.
Kasımpaşa formasıyla 27 resmi maçta forma giyen Stephane Bahoke bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı verirken, son olarak Khor Fakkan forması giyen Aylton Boa Morte'de, 41 karşılaşmada 17 gol, 4 asistlik katkı sağladı.