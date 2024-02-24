Kayserispor, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor!





BURAK YILMAZ YENİLMİYOR!



⭕1-1 Antalyaspor

⭕1-1 Gaziantep FK

⭕0-0 Beşiktaş

✅3-2 Başakşehir

✅3-2 Ankaragücü pic.twitter.com/tW8Bxr7Plg



— Sporx (@sporx) February 24, 2024

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı.İşte Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor'un son 5 maçı;Kayserispor 1-1 AntalyasporGaziantep FK 1-1 AntalyasporKayserispor 0-0 BeşiktaşBaşakşehir 2-3 KayserisporKayserispor 3-2 AnkaragücüÖte yandan Ankaragücü galibiyetiyle birlikte Burak Yılmaz'lı Kayserispor, puanını 35'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Rizespor deplasmanına gidecek.