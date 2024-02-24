Kayserispor, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor!

Kayserispor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor'un hocası Burak Yılmaz ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 15:47
Son güncelleme 24 Şubat 2024 16:20
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

BURAK YILMAZ İLE YENİLGİ YOK

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı.

İşte Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor'un son 5 maçı;

Kayserispor 1-1 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Başakşehir 2-3 Kayserispor
Kayserispor 3-2 Ankaragücü

35 PUANA YÜKSELDİ

Öte yandan Ankaragücü galibiyetiyle birlikte Burak Yılmaz'lı Kayserispor, puanını 35'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Rizespor deplasmanına gidecek. 


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery