Kayserispor, Burak Yılmaz ile kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
BURAK YILMAZ İLE YENİLGİ YOK
Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı.
İşte Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor'un son 5 maçı;
Kayserispor 1-1 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Başakşehir 2-3 Kayserispor
Kayserispor 3-2 Ankaragücü
35 PUANA YÜKSELDİ
Öte yandan Ankaragücü galibiyetiyle birlikte Burak Yılmaz'lı Kayserispor, puanını 35'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Rizespor deplasmanına gidecek.
BURAK YILMAZ İLE YENİLGİ YOK
Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı.
İşte Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor'un son 5 maçı;
Kayserispor 1-1 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Başakşehir 2-3 Kayserispor
Kayserispor 3-2 Ankaragücü
35 PUANA YÜKSELDİ
Öte yandan Ankaragücü galibiyetiyle birlikte Burak Yılmaz'lı Kayserispor, puanını 35'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Rizespor deplasmanına gidecek.
BURAK YILMAZ YENİLMİYOR!
⭕1-1 Antalyaspor
⭕1-1 Gaziantep FK
⭕0-0 Beşiktaş
✅3-2 Başakşehir
✅3-2 Ankaragücü pic.twitter.com/tW8Bxr7Plg
— Sporx (@sporx) February 24, 2024