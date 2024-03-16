Kayserispor: "Beraberlik daha adil olurdu"

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas son dakikada mağlup oldukları Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor: 'Beraberlik daha adil olurdu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2024 16:42
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçın hakkının beraberlik olması gerektiğini ama son dakikada yedikleri gol ile mağlup olduklarını söyledi.

Vukas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçta büyük hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

"BERABERLİK ADİL OLURDU"

Son dakikada yedikleri gol ile mağlup olduklarını anlatan Vukas, "Bu acı veriyor ve bizim için çok üzücü. Aslında yediğimiz golden sonra da yüzde 100'lük gol pozisyonu yakaladık ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik." dedi.

Vukas, önemli bir maçta mağlup olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem bizim hem de rakibimizin oyun içinde daha iyi olduğu, oyunu kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde kontrol ettiğimiz anlarda fırsatlarımız oldu ve bu fırsatları değerlendiremedik. Bence beraberlik adil bir skor gibi iken son dakikada yediğimiz gol ile mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery