18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Kayserispor'a bir darbe daha: Kolovetsios dosyası transferi kilitledi

Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios'un alacak davası nedeniyle yeni bir FIFA transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'a bir darbe daha: Kolovetsios dosyası transferi kilitledi
Trendyol Süper Lig'de ekonomik sıkıntılarla boğuşan Zecorner Kayserispor'da sular durulmuyor.

FIFA'dan peş peşe gelen yasaklarla köşeye sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, bu kez eski savunmacısı Dimitrios Kolovetsios nedeniyle yeni bir transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Sözleşmesi uzatıldıktan sonra Kayserispor'da iki yıl daha forma giyen Kolovetsios, devam eden süreçte anlaşma yenilenmeyince Sakaryaspor'a transfer olmuştu. Ancak ayrılığın ardından Yunan futbolcunun iki maaşlık alacağı ödenmedi. Haziran ayında FIFA'ya başvuran tecrübeli savunmacı, toplamda 74 bin Euro talep etti. FIFA, yapılan inceleme sonrası haklı bulduğu Kolovetsios'un başvurusunu onayladı ve Kayserispor'a yeni bir transfer yasağı daha getirdi.


Kulübün FIFA nezdinde toplam 4 dosyası bulunuyor. Silviu Lung, Otabek Shukurov ve Dimitrios Kolovetsios alacaklarının yanı sıra vergi–harç kaynaklı dosyaların da bulunduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Aralık ayı içerisinde yaklaşık 350 bin Euro ödeme yapması durumunda tüm yasakların kaldırılabileceği belirtiliyor.

Haber: Faruk AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
