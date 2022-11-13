Kayseri'nin serisini Konya bitirdi!

Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.



RHG Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.



Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.



Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Hosseini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



9. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta, Guilherme'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



19. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası içerisinde Emrah Başsan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi önce devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada penaltıyı kullanan Diouf, topu filelere gönderdi: 1-2



Maçın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ