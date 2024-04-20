Kayseri'de önce penaltı ardından iptal!

Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk eden Kayserispor, 28. dakikada penaltı kazandı.
Bu dakikada ceza sahası içinde Bourabia ile Meunier arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu karara tepki gösterdi.
Hakem Çağdaş Altay, VAR'da görev yapan İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti.
Hakem Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
Bu dakikada ceza sahası içinde Bourabia ile Meunier arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu karara tepki gösterdi.
Hakem Çağdaş Altay, VAR'da görev yapan İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti.
Hakem Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
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