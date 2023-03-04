Kayhan Özer ile Emre Zafer Barnes yarı finalde

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Kayhan Özer ile Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede yarı finale yükseldi.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda erkekler 60 metrenin elemeleri yapıldı.



Üçüncü seride piste çıkan Kayhan Özer, 6.67'lik derecesiyle 3. sırada yer aldı ve adını yarı finale yazdırdı.



Dördüncü seride yarışan Emre Zafer Barnes ise 6.70 ile en hızlı 4 dereceden birine imza atarak yarı finale yükseldi.



Ertan Özkan ise 6.76'lık süresiyle beşinci seriyi son sırada tamamladı ve elendi.



Kayhan Özer ile Emre Zafer Barnes, akşam seansında finale çıkma mücadelesi verecek.





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