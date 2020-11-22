Kayacan: "Çok pozisyon bulduk ama skor yapamadık"

Erzurumsporlu Kayacan, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayacan: 'Çok pozisyon bulduk ama skor yapamadık'
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22 Kasım 2020 21:12
Trabzonspor'un Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçın adından Erzurumsporlu Kayacan açıklmalarda bulundu.

Trabzonspor'u kendi yarı sahalarına hapsettiklerini ifade eden Kayacan, "Bugün sahada basmadık yer bırakmadık, Trabzonspor'u yenmek için geldik, çok pozisyon yakaladık, iyi oynadık ama skor yapamadık. Doğru yolda ilerliyoruz, çok iyi mücadele ediyoruz ama gol yapamıyoruz. Gelecek adına umutluyuz." dedi.



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