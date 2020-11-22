Kayacan: 'Çok pozisyon bulduk ama skor yapamadık'

Trabzonspor'un Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçın adından Erzurumsporlu Kayacan açıklmalarda bulundu.



Trabzonspor'u kendi yarı sahalarına hapsettiklerini ifade eden Kayacan, "Bugün sahada basmadık yer bırakmadık, Trabzonspor'u yenmek için geldik, çok pozisyon yakaladık, iyi oynadık ama skor yapamadık. Doğru yolda ilerliyoruz, çok iyi mücadele ediyoruz ama gol yapamıyoruz. Gelecek adına umutluyuz." dedi.



