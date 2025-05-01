Katar Milli Takımı, Julen Lopetegui ile anlaştı

Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Julen Lopetegui getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Katar Milli Takımı, Julen Lopetegui ile anlaştı
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01 Mayıs 2025 14:38
Katar Milli Takımı, Luis Garcia'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi. 

Kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Wolverhampton, Sevilla ve Real Madrid'de de görev almıştı. 

İspanyol teknik direktör, son milli takım deneyimini 2016-2018 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştırarak yaptı.
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