Katar, Dünya Kupası'na hazırlanıyor! 16 bin ağaç...

2022 Dünya Kupası için hazırlık yapan Katar, maçların oynanacağı 8 stadın çevresine 16 bin ağaç dikme kararı aldı.
Çin, İspanya ve Tayland'dan ithal edilen ağaçların, Dünya Kupası için stat çevrelerine dikileceği belirtildi.
Komite Başkanı Hassan Al-Thawadi, ağaçların stadyum alanlarına güzelleştirmeye yardımcı olacağını ve Dünya Kupası'na renk getireceğini söyledi.
Dünya Kupası hazırlık çerçevesinde Katar'da yabancı göçmenlere iş imkanı sunulduğu ve an itibariyle 20 bin işçisinin çalıştığı kaydedildi.
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Çin, İspanya ve Tayland'dan ithal edilen ağaçların, Dünya Kupası için stat çevrelerine dikileceği belirtildi.
Komite Başkanı Hassan Al-Thawadi, ağaçların stadyum alanlarına güzelleştirmeye yardımcı olacağını ve Dünya Kupası'na renk getireceğini söyledi.
Dünya Kupası hazırlık çerçevesinde Katar'da yabancı göçmenlere iş imkanı sunulduğu ve an itibariyle 20 bin işçisinin çalıştığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın