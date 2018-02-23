Katar, Dünya Kupası'na hazırlanıyor! 16 bin ağaç...

2022 Dünya Kupası için hazırlık yapan, maçların oynanacağı 8 stadın çevresine 16 bin ağaç dikme kararı aldı.Çin, İspanya ve Tayland'dan ithal edilen ağaçların, Dünya Kupası için stat çevrelerine dikileceği belirtildi.Komite Başkanı Hassan Al-Thawadi, ağaçların stadyum alanlarına güzelleştirmeye yardımcı olacağını ve Dünya Kupası'na renk getireceğini söyledi.Dünya Kupası hazırlık çerçevesinde Katar'da yabancı göçmenlere iş imkanı sunulduğu ve an itibariyle 20 bin işçisinin çalıştığı kaydedildi.