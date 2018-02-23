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Katar, Dünya Kupası'na hazırlanıyor! 16 bin ağaç...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için hazırlıklar sürüyor. Bir çöl ülkesi olan Katar, Dünya Kupası için özel bir proje geliştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Katar, Dünya Kupası'na hazırlanıyor! 16 bin ağaç...
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22 Şubat 2018 23:46
2022 Dünya Kupası için hazırlık yapan Katar, maçların oynanacağı 8 stadın çevresine 16 bin ağaç dikme kararı aldı.

Çin, İspanya ve Tayland'dan ithal edilen ağaçların, Dünya Kupası için stat çevrelerine dikileceği belirtildi.

Komite Başkanı Hassan Al-Thawadi, ağaçların stadyum alanlarına güzelleştirmeye yardımcı olacağını ve Dünya Kupası'na renk getireceğini söyledi.

Dünya Kupası hazırlık çerçevesinde Katar'da yabancı göçmenlere iş imkanı sunulduğu ve an itibariyle 20 bin işçisinin çalıştığı kaydedildi.



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