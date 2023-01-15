Kastamonu, Şampiyonlar Ligi'nde yenildi

Kastamonu Belediyespor, evinde Norveç temsilcisi Storhamar Handball Elite'e 33-28 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu, Şampiyonlar Ligi'nde yenildi
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15 Ocak 2023 19:15
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Norveç temsilcisi Storhamar Handball Elite'e 33-28 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-13 Storhamar Handball Elite'in üstünlüğüyle sona erdi.

Grupta birer galibiyet ve beraberliği bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı.

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