Kastamonu, Şampiyonlar Ligi'nde yenildi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Norveç temsilcisi Storhamar Handball Elite'e 33-28 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-13 Storhamar Handball Elite'in üstünlüğüyle sona erdi.
Grupta birer galibiyet ve beraberliği bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-13 Storhamar Handball Elite'in üstünlüğüyle sona erdi.
Grupta birer galibiyet ve beraberliği bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı.
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