Kasper Dolberg, Hoffenheim'da

Hoffenheim, Nice'ten Kasper Dolberg'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Kasper Dolberg, Hoffenheim'da
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02 Ocak 2023 20:32
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Kasper Dolberg ile kadrosunu güçlendirdi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcunun, Nice'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Sezonun ilk yarısını da Sevilla'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu forma giydiği 8 maçta 1 asist yaptı.

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