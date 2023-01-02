Kasper Dolberg, Hoffenheim'da

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Kasper Dolberg ile kadrosunu güçlendirdi.



Alman ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcunun, Nice'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.



Sezonun ilk yarısını da Sevilla'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu forma giydiği 8 maçta 1 asist yaptı.





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