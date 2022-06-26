Kasımpaşa, yeni Muleka'yı buldu!

Jackson Muleka'nın ayrılığı sonrası forvet arayışlarına giren Kasımpaşa, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü Stephane Bahoken ile anlaşma sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Kasımpaşa, yeni Muleka'yı buldu!
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26 Haziran 2022 20:45
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damgasını vuran Jackson Muleka'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, rotayı Fransa'ya çevirdi.

İstanbul ekibi, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan Stephane Bahoken ile anlaşma sağladı. İsmi Ankaragücü ile de anılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvetin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Lacivert Beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bonservisi elinde olan Bahoken'in kısa süre içerisinde Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 29 maça çıkan tecrübeli forvet, 3 gol attı. Kamerun A Milli Takım formasını da 4 kez giyen Bahoken, rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.

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