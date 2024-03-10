Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno Da Costa, 71. dakikada ise Mortadha Ben Ouanes kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Florian Loshaj'dan geldi.



ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE



Kasımpaşa adına maçtaki iki golün de asistini yapan Haris Hajradinovic, yaptığı 13 asistle ligde krallığını sürdürdü.



Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. İstanbulspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.



Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 43'e çıkardı. İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise Pendikspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada İstanbulspor öne geçti. Eslem Öztürk'ün pasında sol kanatta topla buluşan Jackson, içeriye orta açtı. Loshaj, penaltı noktası civarından kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.



35. dakikada Winck'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Hajradinovic, içeriye doğru topu aktardı. Altıpas çizgisi önündeki Da Costa'nın şutunda, kaleci Alp meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



38. dakikada Aytaç Kara'nın pas hatasında meşin yuvarlağı kapan Emrehan Gedikli, ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Emrehan'ın zayıf vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



Müsabakanın ilk yarısı, İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Rochinha'nın ortasında Okan Erdoğan, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu yine önünde bulan Rochinha'nın şutunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



53. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.



71. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruştan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ben Ouanes, kafa şutuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.



78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Ben Ouanes, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Stat: Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney (Dk. 81 Eren Arda Şan), Loshaj, Eslem Öztürk (Dk. 60 Vefa Temel), Sambissa, Mamadou, Jackson (Dk. 81 Ali Yaşar), Emrehan Gedikli (Dk. 45+1 İzzet Topatar - Dk. 81 Özcan Şahan)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 89 Bastien), Rochinha (Dk. 77 Porozo), Da Costa



Goller: Dk. 25 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 53 Da Costa, Dk. 71 Ben Ouanes (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 64 Alp Arda, Dk. 70 İzzet Topatar (İstanbulspor)





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