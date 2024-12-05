Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı öncesi 3 sakat

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı öncesi 3 sakat
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05 Aralık 2024 13:45
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü yitiren Trabzonspor ise 15 puan ve averajla 12. basamakta yer aldı.

3 SAKAT

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

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