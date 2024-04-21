Kartal Kayra Yılmaz: "Çok maç var, hiçbir şey bitmiş değil"

Trabzonspor'a kaybeden Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ve Joseph Attamah, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kartal Kayra Yılmaz: 'Çok maç var, hiçbir şey bitmiş değil'
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20 Nisan 2024 21:49
Son güncelleme 21 Nisan 2024 00:10
Trabzonspor'a kaybeden Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ve Joseph Attamah, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptılar.

Kartal Kayra Yılmaz yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Maça çok iyi başlayamadık. İyi çalışmıştık. Trabzonspor'un eksik yönlerini biliyorduk. Maça istediğimiz gibi başlamadık. Devre arasında çok özel konuşmalar oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama topu bir türlü içeri sokamadık. Önümüzde daha çok maç var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Joseph Attamah ise "Maça kötü başlamadık ama rakibimiz güçlü. Onlar da iyi oynadılar ve erken gol yedik. Bu gol bizi uyandırdı, oynamaya devam edip pozisyonlar bulduk ama atamadık. Sonlara doğru bir gol atmamıza rağmen dönemedik. Hiçbir şey bitiş değil. Kafamızı kaldırıp önümüzdeki sürece odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı. 

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