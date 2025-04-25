Karşıyaka'ya Finlandiyalı guard

Karşıyaka transferde Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Karşıyaka'ya Finlandiyalı guard
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25 Nisan 2025 13:57
Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftaya 51 yıl sonra düşme korkusu yaşayarak giren Karşıyaka transferde Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni ile anlaştı. Ailesi Arnavutluk ve Kosova asıllı olan 27 yaşında, 1.88 boyundaki Maxhuni bu sezon önce Strasbourg, sonra Scafati'de oynadı.

Finlandiya Milli Takımı'nda da yer alan Maxhuni, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 7.2 sayı, 3.8 asist, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde 12.7 sayı, 4.7 asist ortalamaları tutturdu. Bu sezon başında aldığı 6 yabancısının ocak ayında ayrılmasının ardından Karşıyaka transfer yasağını açıp 4 yabancı takviyesi yapmıştı. Karşıyaka'da takımın skorer yıldızı Roberto Gallinat omzundan sakatlanmıştı.

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