Karşıyaka'ya 3 puandan fazlası

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta teknik direktörlük görevini 4 aylık aranın ardından tekrar devralan Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 gibi farklı skorla yenip deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Grupta Selahaddin Dinçel yönetimindeki son 3 haftayı 1 puanla geçip Play-Off hattından çıkan, deplasmanda son 3 maçta 0 çeken Kaf-Kaf, Kelkit zaferiyle büyük özgüven kazandı. Daha önce son dış saha galibiyetini yine Erman Güraçar yönetiminde 6 Kasım'da Yomraspor'u 1-0 yenen Karşıyaka, kötü seriyi sonlandırırken, yarışa yeniden ortak oldu.



Taraftarıyla arasındaki buzları eriten yeşil-kırmızılı ekip, 43 puanla 7'nci sıradaki yerini koruyup henüz 1 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına dönemese de rakiplerinin takıldığı haftayı çok avantajlı geçti. Bir alt basamağında yer alan Gümüşhane temsilcisi Kelkit'e 11 puanlık fark atan Karşıyaka, zirve yarışındaki Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Derincespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, 52 Orduspor ve Belediye Kütahyaspor'un puan kaybettiği haftada kazanmayı başardı. Lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasında 10 puan fark bulunan Kaf-Kaf, ikinci sırayla arasındaki farkı 3 puana indirdi. Cumartesi günü sonuncu Yomraspor'u ağırlayacak Karşıyaka, aylar sonra ilk kez seri yakalamaya çalışacak.



KRAL GOLLE DÖNDÜ



Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısının formda ismi Emre Gemici, tek maçlık cezası sonrası 1954 Kelkit Bld'nin kilidini 2 golle açarak galibiyetin mimarı oldu. İkinci yarıda forma giydiği 7 maçta 6 gol attıktan sonra cezası nedeniyle 3-0 kaybedilen Edirnespor deplasmanında forma giyemeyen Emre, Kelkit'te gollerine kaldığı yerden devam etti. Toplam gol sayısını 11'e çıkaran yıldız futbolcu, Fatih Taşdelen'i sollayıp takımın en skoreri olmayı da başardı.



KADRO DEĞİŞTİ



Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımını 2'i zorunlu 4 değişiklikle sahaya sürdü. Maç öncesi son antrenmanda Ertuğrul ayak bileğinden, ayak serçe parmağında çatlak da olan Fatih Taşdelen de baldırından sakatlandı. Defansta Aykut'un yanı sıra ara transferde kiralanan Ferhat ilk kez görev yaptı. Soner Birinci'nin cezası bitmesine rağmen ön liberoda Caner oynarken, geçen hafta 11'de olan Fatih Ergen kadroya alınmadı. 25 yaş üstü 10 futbolcuyu kadroya alma hakkı olmasına rağmen deplasmana 9 kontenjan oyuncusuyla giden Kaf-Kaf'ta son haftalarda ilk 11'de oynayan Batuhan da kulübeye çekildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ