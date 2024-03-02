Karşıyaka ligde çıkış peşinde

3. Lig'de son 3 maçını kazanamayan Karşıyaka, pazar günü karşılaşacağı Silifke Belediyespor karşısında yeni bir çıkış yapma peşinde olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka ligde çıkış peşinde
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02 Mart 2024 17:02
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşen Karşıyaka pazar günü taraftarı önünde Silifke Belediyespor karşısında yeni bir çıkış yapmaya çalışacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Mücadelenin bilet fiyatları maraton 15, numaralı 125 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Yasin Ozan ve ameliyat olan Şeref yine forma giyemezken, 2 maçtır oynayamayan Cenk Ahmet ise iyileşti. Normal sezonun bitimine 8 maç kala 36 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada bulunan Karşıyaka, üst sırasındaki rakipleri Efeler 09 SFK ile Turgutluspor'un birbirleriyle karşılaşacakları haftada kazanıp zirve iddiasını sürdürürken, grup ikinciliği için de avantaj yakalamayı hedefliyor.

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