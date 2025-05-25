Karşıyaka'da Yasin Ozan hayal kırıklığı yarattı

3'üncü Lig'de Play-Off'tan art arda ikinci kez eli boş dönerek 2'nci Lig hedefine yine ulaşamayan Karşıyaka'da sözleşmesi biten isimlerden golcü oyuncu Yasin Ozan hayal kırıklığı yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 3 oyuncu haricinde kadroda 15 as futbolcunun kontratı sona ererken, takımda 2'nci sezonunu geçiren gurbetçi santrfor Yasin Ozan bekleneni veremedi. Geçen sezon Karşıyaka'daki ilk yılında 9 golle kadronun en skorer ismi konumundayken 17 Şubat 2024'te çapraz bağları kopup ligin kalanında forma giyemeyen Yasin bu yıl bekleneni veremedi. Bu sezon kasım ayında sahalara dönerek 7'si ilk 11'de 21 lig ve 2 kupa maçında oynayan 33 yaşındaki futbolcu yalnız 1 gol atabildi. Yasin yedek kaldığı sezonun ikinci yarısında hiç gol atamadı. Tecrübeli futbolcuya yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.



İSHAK KURT YETMEDİ



Karşıyaka'nın sezon başında 3'üncü Lig'de son iki sezonun gol kralı ve geçen sezon şampiyon unvanıyla transfer ettiği İshak Kurt 14 kez ağları sarstı. Kaf-Kaf'a transfer olmadan önce 2022-2023 sezonunda Efeler 09 SFK'da 24 gol, 2023-2024'te şampiyonluk yaşadığı Adana 1954'te 22 gol atan İshak, Yeşil-kırmızılılarda özellikle sezonun ikinci yarısında 11 gol atmayı başardı. Sözleşmesi biten İshak'ın performansı Karşıyaka'nın 22 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye yetmedi. İshak'tan sonra takımın en skorer ismi ligde 9 golle oynayan, 26 Mart'taki Anadolu Üniversitesi maçında burnunun kırılıp ardından ameliyat olması ve Play-Off'taki Muşspor sınavında da arka adalesinden çok ciddi şekilde sakatlanmasına rağmen oyundan çıkmayan Ali Sinan Gayla oldu.



