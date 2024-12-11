Karşıyaka'da başkanlık için Mehmet Karal iddiası

Yönetimi düşüp olağanüstü kongrede aday bulamayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık Salı günü yeniden toplanacak genel kurul öncesi kulisler hareketlendi.



Başkanlığı düşen İlker Ergüllü'nün yanı sıra adı geçen eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı ve Mutlu Altuğ gibi isimlerin özellikle kulübün en yüksek bütçeli şubesi olan basketbolda ana sponsor krizi çözülemediği için göreve talip olmaya soğuk baktığı yeşil-kırmızılılarda Mehmet Karal'ın adı ön plana çıktı.



Son yönetimde futbol altyapı başkanı olarak görev yapan Karal'ın Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı'nın desteğiyle Turgay Büyükkarcı dahil camiadan birçok isimle kulüple ilgili görüştüğü öğrenildi.



Basketbolun sponsor krizinin çözülmesini bekleyen Kaf-Kaf'ta Karal'ın görüştüğü isimlere aday olup olmayacağıyla ilgili ise açıklama yapmadığı belirtildi.



SPONSOR BULUNAMADI, LİSANS KRİZİ ÇIKTI



Karşıyaka'da 26 yıllık isim sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi'ni sponsorluk için ikna etme veya yeni sponsor bulma çabalarında zaman daralırken FIBA yaptırımı da kulübü köşeye sıkıştırdı.



FIBA, 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı borcu taksiti ödenmediği için Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın dün Tenerife'yle İspanya deplasmanında oynadığı maç arifesinde yabancı oyunculardan Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarını askıya aldı.



Bu üç yabancı oyuncu; karar maça kısa süre kala kulübe ulaşmadığı için forma giyebildi.



Kaf-Kaf parayı ödemezse önemli yabancılarından Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yararlanamayacak.



Karşıyaka, 25 Aralık'a kadar basketbol takımına maaş ödeyemezse ise yine kadronun dağılması tehlikesini yaşayacak.



Geçen ay camianın önemli isimleri, Yaşar Ailesi ve Mesut Sancak'ın katkısıyla maaşları ödeyip kulübe ihtar çeken 7 oyuncunun serbest kalmasını önleyen Karşıyaka'da FIBA taksitinin de yatırıldığı açıklanmıştı.



Takım Tenerife maçı için Kanarya Adaları'na Yaşar Ailesi'nin desteğiyle gidebilmişti.



BURSASPOR VE KARŞIYAKA TARAFTARINDAN ÇAĞRI



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır beklenen devrenin son haftasındaki Bursaspor-Karşıyaka maçı öncesi iki kulübün taraftarları deplasman yasaklarına karşı çağrı yaptı.



İki ezeli rakibin yolları bu sezon 18 yıl sonra aynı ligde kesişirken, hem Bursaspor hem de Karşıyaka taraftarları açıklama yaparak maçta deplasman taraftarına tribün yasağı getirilmesine karşı çıktı.



Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu'nun maçla ilgili kararı bekleniyor. Bu sezon tüm iç saha maçlarında 43 bin kapasiteli Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Bursaspor, uzun süredir hazırlandığı Karşıyaka maçının yayını için ulusal bir kanalla anlaştı.



Cumartesi günü oynanacak maçın saatinin 14.00'ten 19.00'a alınması bekleniyor. Grupta iki takım haftalarca liderlik yarışı verirken, Karşıyaka son 4 maçta içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde galibiyete hasret kalınca liderliği kaptırdığı namağlup rakibinin 11 puan gerisine düşmüştü.



