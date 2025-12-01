Karşıyaka'da Başkan'dan acil durum çağrısı: Şube değil, kulübün sonu geliyor

İzmir'de 3 farklı A takım branşında camiasının desteğiyle liglerde mücadele etmeye çalışan kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 52 yıllık temsilcisi basket şubesinin birikmiş borçları nedeniyle isyan etti. Cicibaş,dedi.Karşıyaka'da haziran ayında başkanlığa seçilen Aygün Cicibaş görev sürecinde basketbol için yaşadıklarını anlattı. Kulübün hamisi rahmetli Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın ailesinden randevu bile alamadığını belirten başkan Aygün Cicibaş, basketboldaki FIBA dosyaları nedeniyle önlerini göremediklerini belirtti. Aygün Cicibaş,diye konuştu.Aygün Cicibaş, geçen sezon kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbol takımının 26 senelik sponsorluğundan çekilen Yaşar Ailesi'nden randevu alamadığını belirterek,dedi.Kaynak yaratmak için her yolu denediklerini belirten başkan Cicibaş,dedi.diyen Cicibaş,ifadelerini kullandı.Karşıyaka'nın FIBA'da sonuçlanan eski yabancı basketbolculara olan borçlarının kendi güçlerini aştığını ve camianın desteğiyle bu dosyaların kapanması gerektiğini belirten Aygün Cicibaş," dedi.şeklinde konuştu.Yurt dışında FIBA konusunda uzman bir avukatla anlaştıklarını, girişimlerle süreci uzattıklarını ancak artık sona gelindiğini belirten Aygün Cicibaş,dedi.Aygün Cicibaş sözlerini şöyle noktaladı: