Karşıyaka'da başantrenör Beşok ile yollar ayrıldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Beşok ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirterek, "Faruk Beşok'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullanıldı.



