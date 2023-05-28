Karşıyaka'da adaylar çoğalıyor, Önder Karaveli'de gündemde!

TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka'da gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen yönetim, teknik direktör adaylarını artırdı. İzmir ekibi Önder Karaveli'yi listesine dahil etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da adaylar çoğalıyor, Önder Karaveli'de gündemde!
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28 Mayıs 2023 14:30
Gelecek sezon üst lige çıkma iddiasıyla sezona girmek isteyen Karşıyaka, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Bu sezon Play-Off oynama şansını kaçıran yeşil-kırmızılılarda Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ın yanı sıra Önder Karaveli ile Reha Erginer de listeye girdi.

Mevcut çalıştırıcı Erman Güraçar'la yola devam etemeyecek kurmayların, geniş bir liste belirlediği ve listedeki teknik direktörlerle görüşeceği kaydedildi.

Şu anda Reha Kapsal, Mehmet Altıparmak, Önder Karaveli ve Reha Erginer'i gündemine alan Karşıyaka'da alternatif isimlerin artacağı kaydededildi. 
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